2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。前回大会18位の山梨学院大学は山のスペシャリスト・弓削征慶選手（4年）を中心にシード権を目指します。来年102回目を迎える今大会、山梨学院大学は予選会3位で6年連続39回目の本戦出場を決めました。「走るところがそこしかない」5区への熱い思いを語る弓削キャプテン注目はチームの主将を務める弓削選手。10月の予選会では平地の走力では仲間に勝てなかったことでメンバー外に。それでもチー