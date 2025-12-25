矢沢永吉さんNHKは25日、大みそかの紅白歌合戦にロック歌手の矢沢永吉さん（76）が特別企画で出場すると発表した。2009、12年にも出場しており、今回で3回目。矢沢さんは1972年、ロックバンド「キャロル」でデビュー。今年、ソロ活動50周年を迎えた。紅白では民放のドラマ主題歌のバラード「真実」を歌う予定。