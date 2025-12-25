秋季練習でノックを受ける横浜ＤｅＮＡの林＝１１月、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡの林琢真内野手（２５）が今オフも単独で自主トレーニングに励んでいる。徹底的に自らと向き合い、最適な調整法や体調管理を追究するためだ。来季は４年目。正遊撃手の座を狙う孤高の若武者が黙々と準備を進める。１年目のオフこそ当時チームメートの大田泰示に付いていったが、２年目から一人で取り組んでいる。「（春季