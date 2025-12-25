ソフトバンク・上沢直之は、新天地で躍動した。上沢は23年オフに日本ハムからポスティングシステムを利用し、レイズとマイナー契約。開幕前日に金銭トレードでレッドソックスに移籍し、5月にメジャーデビューを果たすも、2試合の登板にとどまった。24年オフに日本球界に復帰することを決断。新天地として選んだのはソフトバンクだった。入団会見では「すごく時間をかけて悩みました。いろんなことを考えましたけど、今回こう