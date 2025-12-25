AOKIが展開する『ORIHICA』は、着るだけで血行促進効果が期待でき、健康的な生活をサポートする高機能肌着「ライフサポート血行促進インナー」の販売を開始した。ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売している。ORIHICA「ライフサポート血行促進インナー」ライフスタイル・ワークスタイルの多様化や健康志向の高まりを受け、昨今ウェルネスウェアへの関心が非常に高まっている。今季ORIHICAでは、独自の技術で開発さ