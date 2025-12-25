Image: コジット 2023年6月3日の記事を編集して再掲載しています。雨には大気中の有害物質やホコリなどの不純物が含まれていて、車が汚れやすいんです。なので、晴れやくもりの日には適度に洗車をすることが大切。そんなときに役立ってくれそうな、気になる商品を発見しました。電源・電池不要の「ジェット水圧スプレー」 Image: コジット