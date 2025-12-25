２０２３年に新日本プロレスの木谷（高明）オーナーとの食事の席で社長就任を打診された俺は引き受けることを決断しました。（アントニオ）猪木さん、坂口（征二）さん、藤波（辰爾）さんに続く史上４人目の選手兼社長というのは本当に光栄な仕事です。ただ、話はそれだけでは終わりませんでした。食事が終わった頃に木谷さんから「現役はあと何年されますか」という話になったんです。決してアイコンやマスコットとしての社長