日本ケンタッキー・フライド・チキンは2026年1月5日、「ケンタランチ」の新たなセットメニューとして、「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」(いずれも550円)を全国のKFC店舗で発売する。「チキンフィレバーガーコンビ」「和風チキンカツバーガーコンビ」(いずれも550円)平日も土日も楽しめるケンタランチは、毎日10時から15時のランチタイム限定で販売している。今回、新たな価格帯となるセットメニ