有馬記念の公開枠順抽選会中央競馬の一年の総決算、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内で行われた。過去に勝ち馬なしの“超鬼門”8枠16番は、タスティエーラ（牡5、堀）に決まった。今年の有馬記念は、TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」のヒットもあって、例年にも増して注目を集めている。内枠有利が定説の大一番。過去69回で勝ち馬が出ていない8枠16番には、2023年のダービー