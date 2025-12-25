自身の辞職に伴う群馬県前橋市長選（2026年1月5日告示、同月12日投開票）への出馬を正式表明した前市長の小川晶氏（42）が24日、YouTubeチャンネル「ReHacQ（リハック）」に生出演。部下の既婚男性職員と10回以上ラブホテルで密会したと報じられた“ラブホ密会”騒動について釈明した。 【写真】街頭に久々に立ち、深々と頭を下げる小川晶氏 リハックのプロデューサー・高橋弘樹氏（44）が「機密性高い所で…ラ