兵庫県姫路市の廣峯神社で25日、地元の高校生が制作した大絵馬が奉納されました。大絵馬を手がけたのは、兵庫県立姫路工業高校デザイン科の生徒たちです。「自分たちで絵馬を作り、奉納したい」という生徒の発案をきっかけに始まったこの取り組みは、今回で10回目。近年は恒例となっています。奉納された大絵馬生徒たちは授業の一環としてデザインや制作に取り組み、完成した作品を神社に持ち込みました。この日は、おごそか