12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）より、矢沢永吉が特別企画で出場することが決定した。矢沢の出場は3回目となる。【写真】矢沢永吉、史上最年長で「anan」表紙に降臨ロックでクールな至極の一枚が到着！1972年にロックバンド・キャロルでデビューし、1975年からはソロアーティストとして活躍。ロック界のカリスマとして数々の伝説を残し、日本の音楽シーンをけん引し続けて