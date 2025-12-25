一般社団法人ＣＵＴＩＥは２５日、男性向け医療サービスを展開するＰＲＯＣＬＩＮＩＣ（プロクリニック）（所在地：東京・中央区）のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「二瓶日記」の視聴者および来院患者の計１万４５２人を対象に実施した、包茎に関する意識調査の結果を公開。９割超が「もしリスクなく治せるなら治したい」と回答し、８割超が「包茎をコンプレックス」と感じ、自信喪失の原因となっている実態が明らかになったとした