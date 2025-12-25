韓国・ソウルの女性専用プライベートアカスリ専門店「HEUM（フム）」にて、1月の予約・来店者を対象とした割引イベントが開催されます。2024年4月にオープンした完全個室のプライベート空間で、韓国伝統のサウナ文化を現代風にアレンジした癒やしの体験をお得に楽しめるチャンスです。 HEUM「1月ご予約・ご来店のお客様限定 割引イベント」 開催期間：1月中対象：1月にご予約・ご来店のお客様場所：韓国ソウル特別