ソフトバンクは２５日、牧原大成内野手が契約を更改し、５０００万円増の年俸１億５０００万円プラス出来高払いでサインした。年内の契約更改の予定は、これで終了。未更改の周東佑京内野手と松本裕樹投手は来年１月に持ち越されることが決まった。永井編成育成本部長は「日程の都合で」と説明。また、日本ハム移籍を決断したことが報じられている有原航平投手について「残念ながら、お断りの連絡がありました。きのうです」と明