スピードスケートで２６年ミラノ・コルティナ五輪代代表選考を兼ねる全日本選手権（長野・エムウェーブ）が、２６日から開幕する。女子５００メートルで代表入りを確実としている吉田雪乃（寿広）が前日練習に臨み「正直、今季で一番調子が悪いかな、という感覚」と不調を明かした。今季Ｗ杯では４戦中３戦で表彰台に立ち、第４戦（ノルウェー）では５００メートルＶ。だがこの日は「滑り方が、しっくりきていない」という。コ