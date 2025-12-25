GA Partners（GA Partners）より、新刊書籍『資産を守りながら大きく増やす 金融×不動産 二刀流投資』が、2025年12月25日(木)から登場。京都大学大学院を首席で卒業し、ゴールドマン・サックス証券で活躍した経歴を持つ尾崎邦明氏による、金融と不動産を組み合わせた新しい投資バイブルです。 GA Partners『資産を守りながら大きく増やす 金融×不動産 二刀流投資』  著者：尾崎邦明発売日：2025年12月25日定価：1