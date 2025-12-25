【新華社東京12月25日】日本の交流サイト（SNS）で最近、防衛大学校の学生が雨の中、靖国神社を集団で参拝する動画が拡散された。物々しい雰囲気の動画は「日本の軍国主義の復活」を強く感じさせる。これは偶発的な行為ではなく、同校で長年続く「伝統」だという。学生らは神奈川県横須賀市のキャンパスから靖国神社までの「夜間行軍」を行う。靖国神社では近年、8月15日の日本敗戦の日になると、自衛隊の制服を着た人々によ