物価高対策として政府が推奨する「おこめ券」の配布。その効果に各自治体から疑問の声があがるなか、東京・墨田区が23区で唯一「おこめ券」の配布を決めました。商品券も選択できるということですが、区民はどちらを選ぶのでしょうか。【写真を見る】疑問の声あがる「おこめ券」自治体は交付金どう使う？「ギフトカード」に「現金給付」東京23区の対応を調査食料品価格の高騰に対応するために政府が拡充した「重点支援地方交付金」