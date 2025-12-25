高市総理はきょう、アメリカのトランプ大統領との首脳会談について、できるだけ早期に行いたいとして来年の早い時期に訪米を調整していると明らかにしました。高市総理「メリークリスマス」けさ、満面の笑みで官邸に入った高市総理。今年最後の経済財政諮問会議では、来年度の経済見通しを踏まえて、今後の課題などについて意見を交わしました。高市総理「強い経済の構築に向けて責任ある積極財政の考え方のもと、経済財政政策をし