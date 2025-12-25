法人税と消費税計約１億５７００万円を脱税したなどとして、東京地検特捜部は２５日、広告代理業「Ｓｏｌａｒｉｅ」（東京都渋谷区）代表取締役でインフルエンサーとしても知られる女（３７）ら３人を法人税法違反と消費税法違反で東京地裁に在宅起訴した。法人としての同社も起訴した。ほかに在宅起訴されたのは、それぞれ別の会社で役員を務める５２歳と４４歳の男。起訴状などでは、女は架空の業務委託費を経費として計上