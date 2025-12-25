俳優高杉真宙（29）が、フジテレビ系で1月2日午後6時25分から放送の「爆笑レッドカーペット怒涛の最新ショートネタ新春満点大連発SP」でスペシャルMCを務めることが25日、明らかになった。高杉がバラエティー番組でMCを務めるのは初めてとなる。22日に女優波瑠との結婚を発表した若手演技派俳優の高杉が、いったいどんな司会ぶりを見せるのか、期待が高まる。同番組は、漫才、コント、ピン芸などのジャンルや世代を問わず、数