グラビアアイドルの山田あい（22）が25日までに、インスタグラムを更新。オフショットを公開した。山田は「メリクリいぶ今日は1日美容でーみんなでーとなのかどこも予約ガラガラです」と、長袖Tシャツ姿でベンチに腰かけるオフショットを披露した。フォロワーからは「ナチュラルでかわいいッス」「デートしたいですー」「でかすぎるやろ」「着衣でこの大きさすげー」といったコメントが寄せられた。新人グラドルの山田は、所属