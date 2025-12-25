年末年始はすぐそこ、あっという間に年の瀬です。大館市では、年越し用のそばづくりが、いま盛んに行われています。大館市の中山地区で行われている年越し用のそばづくり。この地区では明治時代からソバの生産が盛んで、いまは地元の農家の女性4人を中心に、伝統の「中山そば」を受け継いでいます。「中山そば」の特徴は、つなぎに大館市特産のヤマノイモを使っていることです。粘りの強いヤマノイモとあわせることで、コシがうま