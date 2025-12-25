県全体のインフルエンザの患者の数は、4週連続で減少しました。ただ警報レベルは続いていて、年末年始にかけて医療機関の混雑が予想されることから、県は、自宅で療養できる準備を進めておくよう呼びかけています。今月21日までの1週間に、県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者数は、283人で、前の週から49人減りました。4週連続の減少ですが、引き続き県全体で大きな流行が継続していることを示す、警報レ