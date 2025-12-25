BUDDiiSが、2026年2月11日にリリースするメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』のジャケット写真と収録曲を公開した。 （関連：【画像あり】『THIS IS BUDDiiS』3形態のジャケットアートワーク） 初回生産限定盤Type-Aは、グループカラーの黄色をベースに、どの曲も違う魅力を持っている収録楽曲から連想されるアイテムが散りばめられている。また異なる個性が重なり合い、ひと