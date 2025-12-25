スカイマークは、東京/羽田〜札幌/千歳・神戸線で2026年1月に臨時便の運航を決めた。運航便数は、東京/羽田〜札幌/千歳線が30便、東京/羽田〜神戸線が6便の計36便。機材はボーイング737-800型機を使用する。これにより運航日には、東京/羽田〜札幌/千歳線は1日最大10往復、東京/羽田〜神戸線は同7往復を運航することになる。航空券の発売は12月25日午後4時から開始している。■ダイヤSKY963東京/羽田（07：55）〜札幌/千歳（09：