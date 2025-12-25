札幌市中央区で2025年12月23日に発見された遺体について、警察は市内に住む35歳の男性であることが判明したと発表しました。12月23日午前10時ごろ、札幌市中央区南7条東1丁目の創成川の近くで信号待ちをしていた運転手から「橋の下に人の足のようなものが見える」と110番通報しました。遺体は一部が白骨化していて、警察が身元の確認を進めていました。警察によりますと、遺体は札幌市中央区に住む団体職員の男性（35）だとわかっ