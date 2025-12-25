石川県内は冬型の気圧配置が強まる見込みで、26日(金)の未明から朝にかけて暴風に警戒してください。平地でも雪が降り、加賀の山地では警報級の大雪となるおそれがあります。低気圧が26日にかけて急速に発達しながら日本海を進む見込みです。上空に強い寒気が流れ込み大気の状態が非常に不安定になるでしょう。そのため、石川県には一日を通して発達した雪雲が流れ込み、日中は雪の降り方が強まる見込みです。26日の雪と風の予想で