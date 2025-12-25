◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）公開枠順抽選会が１２月２５日、東京都内で開かれ、ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は２枠４番に決定した。トップバッターとしてくじを引いたはクリスチャン・デムーロ騎手は「ベリーハッピー。すごくうれしいです。１番最初に引くということですごく緊張しましたが、４番を得られてすごくうれしいです」と喜ん