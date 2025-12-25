ボクシングの米専門誌「ザ・リング」は全階級を通じた最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」を25日までに更新し、世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は3位から2位に浮上した。中谷潤人（M・T）が6位。27日にサウジアラビアで井上尚は防衛戦、中谷はスーパーバンタム級の初戦が控えている。トップだったテレンス・クロフォード（米国）が現役引退表明によりランキングから抜け、ヘビー