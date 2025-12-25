茨城県内の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認され、およそ97万羽の殺処分が進められています。茨城県によりますと、24日に茨城県城里町の養鶏場から「ニワトリがまとまって死んでいる」と連絡がありました。県が10羽を簡易検査したところ、すべて陽性で、遺伝子検査の結果、25日朝、感染が確認されたということです。この養鶏場のニワトリ97万羽を25日中に殺処分し、周辺の養鶏場についてはニワトリの移動制限などを行