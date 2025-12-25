連載第72回杉山茂樹の「看過できない」「来年のワールドカップでは日本のサポーターにスタンドをブルーに染めてほしい」先日、開催されたトークセッションで、森保一監督が述べた言葉である。だが筆者はそこに、楽観的すぎる危機感のなさを感じてしまった。日本戦のスタンドははたしてブルーに染まるだろうか。日本の初戦・オランダ戦と３戦目（相手は欧州プレーオフＢの勝者）は、ダラスの約９万4000人を収容する巨大スタジア