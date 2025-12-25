愛されて半世紀、京都を代表する名喫茶「前田珈琲」は、京都の老舗喫茶の代名詞「イノダコーヒー」で経験を積んだ店主が始めたお店で、現在は京都を代表する喫茶店のひとつになっています。昭和46年（1971）に高辻通の小さな店舗からスタートし、その後昭和56年（1981）に現在の場所へ移転しました。地下鉄四条駅から徒歩5分ほど、多くのオフィスビルが立ち並ぶエリアに位置しています。地元の人や観光客を中心に朝から賑わいを見