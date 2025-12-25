CHIYOの和 静岡茶「スティックバウムクーヘン」4個入り720円静岡抹茶とプレーンの2層仕立てのバウムクーヘン。かわいいパッケージも人気です。【ここで買えます】(A)ASTY静岡・(B)ギフトキヨスク浜松・(Ⅾ)NEOPASA 静岡（上り）こっこ8個入り1080円ミルククリーム入りのふんわり蒸しケーキ。抹茶やいちご味なども揃います。【ここで買えます】(A)ASTY静岡・(B)ギフトキヨスク浜松・(Ⅾ)NEOPASA 静岡（上り）・(E)道の駅