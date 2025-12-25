石破茂前首相が、2025年12月24日に公開されたYouTubeチャンネル「ユキノ帝国」の動画に出演し、元衆院議員の宮崎謙介氏が11月に石破氏の地元・鳥取を「鳥取駅前の活気のなさ、インフラ整備がなされてない......」などと批判したことについて、「鳥取県民激怒」などと言及した。「政治家の力がないことを実感」と石破氏を批判「ユキノ帝国」は、俳優の岸谷五朗さんの息子でインフルエンサーの岸谷蘭丸さんと建築士を目指す大森康正