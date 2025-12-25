2025年、世間を揺るがした「教師による盗撮・画像共有事件」。子どもを育てる親の立場から「最も大切な信頼が揺らいでしまう」と受け止められています。 現場の教師や保護者がいま何を思っているのか、取材しました。 小中学校の現職教師7人が相次いで逮捕された事件。 世間に大きな衝撃が走りました。 子どもたちを守るべき教師が行っていたとされるのは盗撮。そしてその画像の共有です。 事件と無関係の教師