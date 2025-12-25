今回は初心者でも気軽に楽しめる難易度の低いカードゲームから、デザインがかわいいミニゲーム、そしてひたひたと人気上昇中のかるた類などをご紹介。アナログゲーム界随一の知識人で編集者の河上拓さんと漫画家・黒戸ろくさんの推薦ゲームに加え、anan編集部からのおすすめも！教えてくださった方々河上 拓かわかみ・たくいま遊ぶべきアナログゲームを紹介するムック本『本当に面白いボードゲームの世界』（太田出版）編集長。V