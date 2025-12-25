岡山県カキ養殖業者の経営支援へ 瀬戸内海で養殖のカキが大量死している問題で岡山県は、養殖業者が金融機関から受ける融資について、利子の一部を負担することを決めました。 (岡山県伊原木隆太知事)「県独自の支援のほか国の政策パッケージの活用や関係県、関係市等とも幅広く連携し、カキ養殖業の経営安定に向け取り組んでまいりたいと存じます」 岡山県の伊原木隆太知事が専決処分したものです。