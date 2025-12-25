カキ養殖業者の支援策など盛り込んだ補正予算案を可決香川県議会 25日の香川県議会臨時会ではカキ養殖業者の支援策などを盛り込んだ補正予算案が可決されました。 (香川県池田 豊人知事)「市町と連携し、民間金融機関の運転資金融資に対して利子補給を行うとともに来年以降の出荷に向けてカキ種苗購入費の一部を補助しようとするものでございます」 香川県では4つの市や町などで養殖カキが大量死しています。