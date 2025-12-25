2026年2月6日に開幕するミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック。カーリングの日本女子代表がノルウェーを破ってオリンピック出場の切符を手に入れ、スノーボード、スピードスケートと多くの選手たちが出場を目指し戦っている。今回のオリンピックは、2013年から12年ものあいだIOC（国際オリンピック委員会）の会長をつとめたバッハ氏から、最年少で女性として、そしてアフリカ出身者としてはじめてカースティ・コベントリー氏が