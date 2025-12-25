ドラゴンズの契約更改。選手もマスコットも年俸大幅アップです！ 【写真を見る】中日･上林誠知選手（30）2850万円アップの推定4600万円でサイン！サンタ姿のドアラも契約更改｢食パン90g増｣の年俸アップに終始ごきげん ドラゴンズに移籍して2年目の上林誠知選手。今シーズンは134試合に出場し、チーム2番目の17ホームランをマークするなど、主軸として活躍。さらに、リーグ2位となる27盗塁をマ