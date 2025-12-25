ダカール・ラリーの公式車両パートナーとして英国のアドベンチャー・ブランドである『ディフェンダー』は、世界で最も過酷なオフロードレースとされるダカール・ラリーのオフィシャル車両パートナーとして、さまざま方法で競技をサポートしている。【画像】ダカール・ラリー公式車両として活躍するディフェンダーと、2026年よりサークス参戦するディフェンダー・ダカールD7X-R全24枚このパートナーシップは2025年から2028年まで