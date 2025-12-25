中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。菊花賞3着からグランプリに挑む3歳馬エキサイトバイオ（牡＝今野、父レイデオロ）は1枠1番に決まった。クジを引いた荻野極は最内枠でのレースを「イメージできます」ときっぱり。古馬との戦いになるが「メンバーも強くなりますし、挑戦者のつもりで」と話した。今野師は