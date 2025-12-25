2026年1月1日（木）0:00より、LILY BROWNのオフィシャルオンラインストアと直営店舗で新年特別企画がスタート！過去に好評だったボウタイリボン付きニットセットアップや、特別仕様のボンディングフーディーセットアップが新登場します。どちらも洗練されたデザインで、日常使いはもちろん、特別な日にもぴったりなアイテム。ぜひ、この機会にLILY BROWNのスペシャルセットアイテムをゲットして♡ 新年限