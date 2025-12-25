大阪・関西万博の成果を検証する会議の初会合で発言する、日本国際博覧会協会の十倉雅和会長＝25日午後、経産省政府は25日、10月に閉幕した大阪・関西万博の経済波及効果を約3兆6千億円とする試算を公表した。入場券の売り上げなどを基に推計し、成果を検証する会議の初会合で示した。運営費の収支は最大で約370億円の黒字になる見込みで、今後活用法などに関して議論を進める。会議には日本国際博覧会協会や大阪府・大阪市の