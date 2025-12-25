２５日午後０時４５分頃、福岡県宮若市犬鳴の県道で、車３台が衝突し、うち２台が炎上する事故があった。同県警直方署によると、この事故で約１時間後に高齢男性１人の死亡が確認され、ほかに子ども２人を含む６人が病院に搬送された。同署によると、現場は片側１車線の直線。事故の原因を調べている。