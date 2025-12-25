神奈川県の同じ高校に通う複数の女子高校生が相次いで盗撮被害にあっていることがわかり、警察が弁護士を含む男4人を任意で調べていることがわかりました。捜査関係者によりますと4人は神奈川県内の駅で近くにある高校の制服を着た複数の女子高校生のスカート内などを盗撮していた疑いがもたれています。警察によりますと、13件の盗撮被害が同じ駅で発生していたことから今月警戒を強化していました。またSNSでこの高校について「