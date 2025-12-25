間もなく到来する新年を祝うため、今年のハルビン氷雪大世界には来年の干支の馬をモチーフにした「氷の馬が夢を追う」「童話のポニーファミリー」「染付磁器シリーズの雪像」「十二支・午の氷彫刻」などが登場し、伝統文化と氷雪アートの融合が見られる。中国のネットユーザーから「ハルビンの『十二支・午の氷彫刻』は結構カッコいい」といったコメントが寄せられている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）