秋田地方気象台は「暴風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時28分に発表しました。沿岸では、強い冬型の気圧配置の影響により、大荒れや大しけとなる見込みです。26日明け方から夜遅くにかけて、暴風雪や高波に警戒してください。また、秋田県では、大雪や竜巻などの激しい突風、落雷、ひょうに注意してください。低気圧が千島近海を発達しながら北北東へ進んでいます。この低気圧は26日にはオホーツク海へ